Украинская ракета ПВО угодила на территорию Молдовы

Корпус украинской ракеты ПВО упал на территории Молдовы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили правоохранительные органы страны.

Обломок упал на плодовой плантации под молдавским городом Бричаны недалеко от границы с Украиной. Пограничники уже вызвали полицию, которая расследует инцидент.

Также сообщается о взрыве второй ракеты ПВО. Её обломки сейчас ищут.

Напомним, сегодня ВС РФ наносят новый ракетный удар по всей украинской инфраструктуре. Во время предыдущего удара украинская ракета ПВО улетела на территорию Польши, убив двух крестьян.

Симферополь, Валентин Карамазов

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