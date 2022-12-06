Будапешт заблокировал многомиллиардный транш для спасения Украины

Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза в 2023 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Для предоставления этого пакета финансовой помощи, Европейский совет должен был единогласно поддержать поправки в финансовое законодательство, однако министр финансов Венгрии Михай Варга выступил против них.

Напомним, 18 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции в Будапеште заявил, что не поддержит план Евросоюза по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине.

Будапешт требует от Украины соблюдения прав венгерского меньшинства и отмены дискриминационных языковых законов..

Симферополь, Валентин Карамазов

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