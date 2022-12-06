российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 декабря 2022, 17:41 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Будапешт заблокировал многомиллиардный транш для спасения Украины

Виктор Орбан, фото из архива официального сайта правительства Венгрии

Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза в 2023 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Для предоставления этого пакета финансовой помощи, Европейский совет должен был единогласно поддержать поправки в финансовое законодательство, однако министр финансов Венгрии Михай Варга выступил против них.

Напомним, 18 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции в Будапеште заявил, что не поддержит план Евросоюза по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине.

Будапешт требует от Украины соблюдения прав венгерского меньшинства и отмены дискриминационных языковых законов..

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Финансы, Экономика,