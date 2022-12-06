Нацбанк Украины запретил коммерческим банкам аварийно закрывать все отделения

Национальный банк Украины (НБУ) поручил банкам обеспечить генераторами работу не менее 35% отделений в случае блэкаута.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По информации финансового регулятора, в настоящее время вместе с банками реализуется проект Power Banking – периметр, построенный на базе дежурных банковских отделений, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

Ранее Нацбанк Украины распространил внутреннее письмо, в котором обозначены рекомендации для поддержания деятельности в условиях, когда в срок от нескольких суток до месяца не гарантируется стабильное обеспечение городов и регионов Украины электрической энергией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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