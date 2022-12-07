Ремонт дороги «Бахчисарай – Ялта» откладывается

Дорогу «Бахчисарай – Ялта» начнут ремонтировать не раньше 2024 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта РК.

Как уже сообщал «Новый День», в 2020 году на дорогу сошел оползень, движение транспорта закрыли. В этом году ситуация значительно ухудшилась: сильные ливни размыли грунт под дорожным полотном, местами обвалились подпорные стены.

В августе глава РК Сергей Аксенов заявил, что на ремонт понадобится около 3 млрд рублей и около 2 лет.

Теперь сообщается, что проектирование планируют начать в 2023 году, а непосредственно к реконструкции, возможно, приступят в 2024-м.

Ялта, Лиана Макоба

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