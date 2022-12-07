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Среда, 7 декабря 2022, 17:42 мск

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«Хочу дружественных дискуссий» – Меркель вызвалась в миротворцы по Украине

Фото: merkur.de

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не исключает своего участия в возможных мирных переговорах между Украиной и РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она заявила в интервью Zeit.

При этом Меркель не смогла сказать, каким, по её мнению, будет исход войны, и при каких обстоятельствах могут начаться переговоры.

«Однажды война завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров… Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружественными, открытыми дискуссиями друг с другом», – сказала экс-канцлер.

Напомним, недавно Меркель призналась, что поддержала «Минские соглашения» в 2015 году, чтобы у Киева появилась возможность восстановить вооружённые силы.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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