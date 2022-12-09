«Мерзко и мелко» – Лукашенко охарактеризовал поведение Ангелы Меркель

Признание Ангелы Меркель в том, что она подписывала Минские соглашения в 2015 году не для их выполнения Украиной, а с целью дать киевскому режиму время на перевооружение – смотрится очень неприглядно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии корреспонденту Павлу Зарубину заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, возможно, экс-канцлер, просто, пытается быть сейчас в антироссийском тренде, чтобы избежать критики за то, что когда-то проводила миролюбивую в отношении Москвы политику.

«Если Меркель и Порошенко с Минскими соглашениями обманывали и готовились к войне, это отвратительно. А то, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, это мерзко! Это тренд. И они хотят в нем быть. Меркель не хочет, чтобы ее сегодня обвиняли: «Ты же ездила с Олландом и ты толкала Украину не туда, куда надо». Она начинает оправдываться. Мерзко и недостойно, лучше бы сидела и не вылезала. Этим самым она перечеркнула все то, что она делала и для Германии, и для Евросоюза. А мы к ней относились серьезно, но как видите, ошиблись. Она оказалась мелкой. Такой же мелкой, как все сегодняшние лидеры Европы», – сказал Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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