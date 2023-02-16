Бывший помощник президента Владислав Сурков заявил, что при работе над Минскими соглашениями не рассчитывал на то, что они должны быть выполнены. Об этом он сообщил в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Сурков отрицательно ответил на вопрос: «Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?».

При этом экс-помощник главы государства верит в то, что в обозримом будущем отношения России и Запада нормализуются.

Напомним, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в начале декабря 2022 года в интервью ежедневнику Die ZEIT заявила, что одной целей Минских соглашений 2014 года была попытка «дать Украине время». Позже ее слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд. Он сказал, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии.

В январе 2023 года бывший президент страны Петр Порошенко признал, что Минские соглашения дали Украине возможность усовершенствовать армию, при этом Киев использовал это время, чтобы настроить Запад против Москвы.

Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он возглавил управление по сотрудничеству с СНГ, при его посредничестве были заключены первые и вторые Минские соглашения. Свой пост Сурков покинул в феврале 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

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