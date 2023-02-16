российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 февраля 2023, 13:35 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Экс-помощник президента Сурков не верил в выполнение Минских соглашений

Фото: пресс-служба Кремля

Бывший помощник президента Владислав Сурков заявил, что при работе над Минскими соглашениями не рассчитывал на то, что они должны быть выполнены. Об этом он сообщил в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Сурков отрицательно ответил на вопрос: «Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?».

При этом экс-помощник главы государства верит в то, что в обозримом будущем отношения России и Запада нормализуются.

Напомним, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в начале декабря 2022 года в интервью ежедневнику Die ZEIT заявила, что одной целей Минских соглашений 2014 года была попытка «дать Украине время». Позже ее слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд. Он сказал, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии.

В январе 2023 года бывший президент страны Петр Порошенко признал, что Минские соглашения дали Украине возможность усовершенствовать армию, при этом Киев использовал это время, чтобы настроить Запад против Москвы.

Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он возглавил управление по сотрудничеству с СНГ, при его посредничестве были заключены первые и вторые Минские соглашения. Свой пост Сурков покинул в феврале 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Мерзко и мелко» – Лукашенко охарактеризовал поведение Ангелы Меркель / Экс-президент Франции вслед за Меркель подтвердил, что Минские соглашения были направлены на усиление Киева / Порошенко раскрыл пользу Минских соглашений для перестройки армии Украины / Путин признал, что СВО на Украине нужно было начать раньше

Метки / Украина

Глава Минобороны Великобритании призвал Украину экономить боеприпасы / Госдеп подтвердил планы увеличить военную помощь Украине еще на $9,9 млрд / Во Львовской области после атаки загорелся объект критической инфраструктуры / Киевский режим готовит покушение на Байдена: во всем обвинят Россию / Министр обороны Великобритании разочаровал Зеленского / ФСБ задержала в Подмосковье украинского диверсанта / ВСУ не исключили «тактического отступления» из Артемовска / У жителя Запорожской области изъяли семь гранатометов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,