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NewDayNews.ru

Пятница, 30 декабря 2022, 17:52 мск

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Экс-президент Франции вслед за Меркель подтвердил, что Минские соглашения были направлены на усиление Киева

Фото: УНIАН

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, – сообщает в пятницу, 30 декабря, издании е Kyiv Independent.

Французский политик, занимавший пост президента Пятой респкблики с 2012 по 2017 годы, заявил в интервью изданию следующее: «Ангела Меркель была права… С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой, чем была в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность… Геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка»

Напомним, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в начале декабря в интервью ежедневнику Die ZEIT заявила, что одной целей Минских соглашений 2014 года была попытка «дать Украине время».

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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