Экс-президент Франции вслед за Меркель подтвердил, что Минские соглашения были направлены на усиление Киева

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, – сообщает в пятницу, 30 декабря, издании е Kyiv Independent.

Французский политик, занимавший пост президента Пятой респкблики с 2012 по 2017 годы, заявил в интервью изданию следующее: «Ангела Меркель была права… С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой, чем была в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность… Геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка»

Напомним, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в начале декабря в интервью ежедневнику Die ZEIT заявила, что одной целей Минских соглашений 2014 года была попытка «дать Украине время».

Париж, Иван Бабурин

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