У Кремля не было пессимизма относительно перспектив выполнения Минских соглашений в ходе их подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-помощника президента Владислава Суркова о том, что при работе над Минскими соглашениями он не исходил из того, что они должны быть выполнены. У Москвы изначально была цель урегулировать конфликт посредством минских договоренностей, отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, главной задачей было заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства.

«Вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин, Париж встать на путь реализации обязательств, которые они на себя взяли. Усилия были потрачены изрядные, в скольких переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков, Козак, поэтому основная задача была – заставить Киев выполнить обязательства. Сейчас мы уже понимаем, что никто не собирался это делать», – сказал Песков журналистам. При этом он посоветовал уточнить у Суркова, что он имел ввиду, когда говорил, что не рассчитывал на выполнение Минских соглашений.

Представитель Кремля заявил, что пессимизм появился только «на заключительной стадии, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина, Парижа». «Было понятно, что пытаются подменить чем угодно, обрушить последовательность обязательств (по Минским соглашениям – прим. ред.)», – сказал Песков. Однако после того, как «Киев, Берлин, Париж открыто заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблемы, стало все ясно», – добавил он.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в начале декабря 2022 года заявила, что одной целей Минских соглашений 2014 года была попытка «дать Украине время». Позже ее слова подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд. Он сказал, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии.

В январе этого года бывший президент страны Петр Порошенко признал, что Минские соглашения дали Украине возможность усовершенствовать армию. По его словам, Киев использовал это время, чтобы настроить Запад против Москвы.

Москва, Наталья Петрова

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