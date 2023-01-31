Минские соглашения дали Украине время на совершенствование армии, заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Он признал, что Киев использовал это время, чтобы настроить Запад против Москвы.

«Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», – сказал Порошенко в документальном фильме «Путин против Запада» (цитата по РИА Новости).

Бывший украинский президент жаловался именно на плачевное положение войск перед тем, как были подписаны Минские соглашения. Об этом рассказал советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген.

«Порошенко ясно заявил ей, что украинские войска едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении», – рассказал Хойсген.

Напомним, Меркель призналась, что целью принятия Минских соглашений 2015 года было время для перевооружения Украины, а не защита населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сказал, что разочарован заявлением Меркель. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал устроить трибунал для Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда и киевского руководства за подготовку Третьей мировой войны.

Москва, Наталья Рязанова

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