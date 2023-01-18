Володин призвал отдать под трибунал Меркель, Олланда и власти Украины

Время показало, что решение о начале специальной военной операции было принято верно и в соответствии с интересами безопасности России, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, именно действия ряда европейских чиновников должны стать предметом разбирательства для трибунала.

«Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала. Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик напомнил, что в Совбезе Украины признались в подготовке войны с Россией. Вместе с тем, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявили, что Минские соглашения были отсрочкой для Киева ради наращивания военной мощи.

«Эти откровения в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьёзной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны. Начало специальной военной операции позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей», – подчеркнул Володин.

Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина в этом году вынесет на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. Франция ранее поддержала идею создания спецтрибунала для России в связи с началом СВО, а Нидерланды предложили свою территорию для размещения нового судебного органа.

Москва, Наталья Рязанова

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