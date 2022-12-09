Путин признал, что СВО на Украине нужно было начать раньше

Россия поздно сориентировалась в ситуации на Украине, надеясь решить ее миром. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, сообщает РИА «Новости».

«Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что сможем договориться в рамках минских мирных соглашений. Но что ж на это скажешь», – сказал президент.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были «попыткой дать Киеву время на усиление». Путин отметил, что расценил эти слова как свидетельство правоты позиции Москвы, решившей начать специальную военную операцию.

По его словам, в отношениях России и Западом доверие и так «почти на нуле», но после заявления Меркель «непонятно как договариваться – с кем и какие гарантии». В такой ситуации процесс урегулирования кризиса на Украине будет долгим, считает глава государства.

С 24 февраля 2022 года Россия ведет военную операцию на Украине, целью которой Путин назвал освобождение Донбасса, а также создание условий, гарантирующих ее безопасности. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву.

Москва, Андрей Дорофеев

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