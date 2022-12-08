В Нидерландах сообщили, когда генпрокурор выдаст заключение по крымскому золоту

Генпрокурор Нидерландов огласит свой вердикт по делу о скифском золоте в январе. Об этом заявила официальный представитель Верховного суда Нидерландов Теа Тьердема.

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. 26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, но крымские музеи подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

«Консультативное заключение генерального прокурора ожидается 27 января 2023 года», – цитирует Тьердему ТАСС.

Напомним, в Крыму заявляли: если вердикт будет не в пользу России, стоимость коллекции будет включена в сумму ущерба, причиненного Крыму Украиной. Только страховая сумма на 2 тысячи 111 экспонатов, заблокированных в Голландии, составляет примерно 2 млн евро.

Симферополь, Лиана Макоба

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