Стимулировать нечего: Нацбанк Украины сохранил рекордно высокую ставку

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%. Вопрос о стимулировании экономики не стоит.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о принятом решении сообщил глава регулятора Андрей Пышный в ходе брифинга в Киеве.
Сейчас все меры, предпринимаемые Нацбанком, направлены на удержание галопирующей инфляции путём сдерживания потребительского спроса.
«Сохранение ставки будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году», – уверяет Пышный.
Напомним, предыдущее сентябрьское решение о фиксировании ставки на уровне 25% объяснялось текущей динамикой инфляции на Украине.
Симферополь, Валентин Карамазов
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