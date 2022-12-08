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Четверг, 8 декабря 2022, 16:32 мск

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Стимулировать нечего: Нацбанк Украины сохранил рекордно высокую ставку

Фото: РИА «Новый День»

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%. Вопрос о стимулировании экономики не стоит.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о принятом решении сообщил глава регулятора Андрей Пышный в ходе брифинга в Киеве.

Сейчас все меры, предпринимаемые Нацбанком, направлены на удержание галопирующей инфляции путём сдерживания потребительского спроса.

«Сохранение ставки будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году», – уверяет Пышный.

Напомним, предыдущее сентябрьское решение о фиксировании ставки на уровне 25% объяснялось текущей динамикой инфляции на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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