Россия не должна победить, война должна продолжаться – Боррель одёрнул европейских политиков

Война на Украине ни в коем случае не должна закончиться победой России. Поэтому Европа продолжит предоставлять помощь Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции «Инвестиции в европейскую оборону-2022».

При этом Боррель раскритиковал тех политиков в Европе, которые считают, что нужно прекратить помогать Украине, и тогда война закончится.

«Но как она закончится? Это важный вопрос! Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины. Мы должны продолжать поддержку Украины… Меньшее, что мы можем сделать, это оказать им военную помощь и тренировочную поддержку», – сказал он.

Ранее Боррель призвал отложить вопрос гарантий безопасности для России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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