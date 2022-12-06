Боррель призвал отложить вопрос гарантий безопасности для России

Евросоюз в первую очередь озабочен гарантиями безопасности для Киева. Приемлемые для России условия выхода из конфликта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал обсудить позже.

«Выход из украинского кризиса должен осуществляться в соответствии с нормами международного права. Что касается гарантий для России, то об этом мы поговорим позже», – приводит слова Борреля «Вести.ру».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Он согласился, что Западу нужно остановить расширение НАТО на восток. Москва неоднократно объясняла, что заявления Киева о желании иметь ядерное оружие и войти в НАТО были в числе причин для начала СВО.

НАТО долгое время отрицало свое обещание отказаться от расширения на восток. Боррель допустил, что Организация Североатлантического договора не выполнила часть обещаний перед Россией, но посчитал это незначительной причиной для начала российской специальной военной операции.

Брюссель, Наталья Рязанова

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