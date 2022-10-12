Боррель признал невыполнение НАТО обещаний перед Россией

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель допустил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не выполнила часть обещаний перед Россией. Еврочиновник уверен, что это не может служить оправданием для конфликта на Украине.

Боррель признал, даже некоторые из его друзей указывают на действия НАТО как причину нынешней ситуации на Украине.

«Меня не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, которыми многие оправдывают боевые действия, – что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее», – цитирует Борреля ТАСС.

При этом, еврочиновник уверен, что обязательства Брюсселя перед Киевом должны быть непоколебимы.

«Они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться», – добавил он.

Россия неоднократно пыталась договориться с Западом по гарантиям безопасности. В частности, напоминала, что альянс обещал не расширяться на восток, и призывала закрыть вопрос о приеме в НАТО Украины.

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подобного пункта никогда не было в договоренностях с Россией и отрицал все обвинения в нарушении обещаний о нерасширении. При этом, в Национальном архиве Великобритании нашли рассекреченный документ 1991 года, содержащий заявление стран Запада о неприемлемости расширения НАТО на восток.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Кремль заявил, что не потерпит создание угроз для безопасности России.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»