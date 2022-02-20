Генсек НАТО заявил, что альянс не обещал не расширяться на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг обвинения с том, что альянс нарушает обещание не расширяться на восток. Подобного пункта нет и не было в основных договорах блока. Об этом Столтенберг заявил в эфире телеканала ARD.

«Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», – сказал генсек блока.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило о том, что в архиве Великобритании есть протокол встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, состоявшейся в Бонне в 1991 году. Участники переговоров, темой которых была безопасность в Центральной и Восточной Европе, согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».

Россия настаивает на отказе НАТО от расширения на восток, в частности, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, Москва требует неразмещения ударных вооружений блока у своих границ и отвода сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Берлин, Зоя Осколкова

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