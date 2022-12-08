Латвия заводит на Лайму Вайкуле уголовное дело – за то, что «вскормила СССР»

Парламент Латвии инициирует уголовное дело против певицы Лаймы Вайкуле. В одном из интервью она в полемическом пылу заявила, что это не СССР её кормил, а она сама «кормила Советский Союз».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с жёстким заявлением выступил депутат латвийского парламента Алдис Гобземс.
«Признание Лаймы в финансировании СССР – это камианут. Это международный терроризм. Это финансирование афганского конфликта, это финансирование оккупации Латвии. Это финансирование геноцида украинского народа. Я не знаю, зачем она решила вскрыться прямо сейчас и сыграть на руку Путина!», – кричал он с трибуны.
«Мы заводим уголовное дело с лишением Вайкуле гражданства и предоставления статуса негражданина Латвии. Я лично добьюсь максимального срока за поддержку Путина и советской власти», – сказал Гобземс.
Симферополь, Валентин Карамазов
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