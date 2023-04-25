На юбилей надо звать Вику Цыганову, а не Галкина* и Вайкуле: в гордуме поговорили о музыке

При выборе артистов, которые будут выступать на праздновании 300-летия Екатеринбурга, было бы целесообразно обращать внимание на их политические взгляды – такое мнение высказал сегодня на заседании городской думы депутат Александр Колесников во время обсуждения вопроса о подготовке к юбилею.

«Хотя наш город многогранен, мнения есть различные, но я бы хотел, чтобы актеры, которых мы приглашаем на юбилей, все-таки имели гражданскую позицию, которая соответствует текущим политическим реалиям. Как бы там товарищ Киселев ни топил за культуру, – я не знаю, за кого он топит – за Лайму Вайкуле или Максима Галкина (признан иноагентом). У нас же есть нормальные артисты, которых, к сожалению, замалчивают. Есть прекрасная певица Вика Цыганова, есть Чичерина», – заявил Колесников, выразив надежду, что мэрия его услышит.

Напомним, в одном из интервью 2022 года Лайма Вайкуле заявила, что это не СССР ее кормил, а она сама «кормила Советский Союз».

Максим Галкин*, покинувший Россию после начала СВО, в сентябре 2022 года был признан иноагентом. Страной финансирования деятельности указана Украина, а причиной включения в перечень иностранных агентов значится «осуществление политической деятельности».

* признан иноагентом

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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