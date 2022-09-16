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Воскресенье, 18 сентября 2022, 12:14 мск

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Максим Галкин* признан иностранным агентом

Министерство юстиции России в пятницу, 16 сентября, включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста Максима Галкина*.

В реестре иноагентов минюста появилась запись: «Галкин Максим Александрович*.

Страной финансирования деятельности указана Украина, а причиной включения в перечень иностранных агентов значится – «осуществление политической деятельности».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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