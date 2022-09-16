Максим Галкин* признан иностранным агентом

Министерство юстиции России в пятницу, 16 сентября, включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста Максима Галкина*.
В реестре иноагентов минюста появилась запись: «Галкин Максим Александрович*.
Страной финансирования деятельности указана Украина, а причиной включения в перечень иностранных агентов значится – «осуществление политической деятельности».
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube