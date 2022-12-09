«А вот оно стоял мой чемоданчик..." Зачем минтуризма Крыма понадобились мешочки и при чем тут его брат

На фоне неутешительных итогов курортного сезона-2022, минкурортов Крыма сделало удивительные закупки.

Как уже сообщал «Новый День», министр курортов Крыма Вадим Волченко высоко оценил итоги нынешнего года. В сентябре он отчитался: налоги и сборы от гостиничной и санаторно-курортной деятельности Крыма выросли, превысив прошлогодние более, чем в 1,5 раза. Несмотря на трудности с логистикой: «крымский туристический сектор работает стабильно и выстоял высокий сезон».

Глава Крыма Сергей Аксенов о высоком сезоне отозвался сдержаннее: «За июнь – август текущего года в республике отдохнуло более 4,2 миллиона туристов. Это на 19% ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года и на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года».

Бархатный сезон оживления не принес. В туристической сфере РК отмечают, что спрос на отдых на полуострове сейчас практически отсутствует, отели на новогодние праздники почти не бронируют, Некоторые базы вообще приостановили бронирование номеров до конца марта 2023 года.

Вадим Волченко, как известно, человек креативный. Например, в 2013 году, будучи председателем республиканского комитета Автономной республики Крым по информации, он придумал украсить симферопольскую телевышку иллюминацией – количество прожекторов на башне увеличили вдвое, до 160 штук. Были расширены возможности изменения режимов и различных световых комбинаций. Стоимость второй очереди подсветки составила около 250 тыс грн, потребление –17,5 киловатт в час.

Иллюминацию тогда включили при большом стечении прессы. Общаясь с журналистами, Волченко подчеркнул, что аналогов такой подсветки телебашни на территории Украины нет. Правда, вышел небольшой конфуз: выяснилось, что на вечеринку не позвали министра транспорта и связи Крыма, к хозяйству которого относилась телевышка, тот вообще об усовершенствовании технического сооружения узнал только на следующий день из СМИ.

Теперь Вадим Волченко руководит министерством курортов, и там уже начали подготовку к новому туристическому сезону. Так, в ноябре проведена закупка чехлов для чемоданов. Как пояснила «Новому Дню» сотрудница министерства Наталья Колтыгина, ведомство ежегодно закупает сувенирную продукцию, но такой вид предложен впервые. Специально изготовленные сувениры будут способствовать «продвижению крымского продукта на мероприятиях», они весьма востребованы: «Вы что, не видели в аэропортах, что все чемоданы там упакованы в чехлы?» По ее словам, чехлы предполагается распространять на туристических выставках, ярмарках, дарить от имени крымчан представителям турфирм.

Интересны подробности. Судя по всему, продвигать «крымский продукт» собираются не очень активно, так как заказано всего 100 белых чехлов (цвет – максимально удобен для использования, особенно в путешествиях): 70 штук размером 40х36х21 см и еще 30 штук – размером 50х37х20см. На вопрос, не маловаты ли такие чемоданчики, сотрудница министерства ответила сурово: «Ну, такие мы заказали!»

Каждый чехол сопровождается мешочком на шнурке. Специалист пояснила: «Вы сняли чехол, спрятали в мешочек, мешочек положили в чемодан!» Поэтому в техзадании (часть конкурсной документации) указано: «Размер мешочка должен подходить под размер чехла в сложенном виде». Кроме того, «в чехле должны иметься отверстия под ручки с 2-х сторон».

За эти мешочки с чехольчиками заплачено из глубоко дотационного бюджета Крыма 108 тыс 105 рублей, более 1 тыс рублей за набор.

Интересно, что заказ на пошив сувенирной продукции получила ИП Оксана Маллкова. Это очень редкое имя полностью совпадает с именем директора симферопольской ООО Телерадиокомпания «Медиапрофиль». Ее владелец – Станислав Волченко, чье имя полностью совпадает с именем родного брата министра Вадима Волченко. Компания основана в 2010 году, тогда же Вадим Волченко возглавил Реском автономии по информации. В декабре 2014 «братская» ТРК перешла в правовое поле РФ.

Симферополь, Ольга Картошина

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