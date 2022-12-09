В Крыму провозгласили вердикт по уголовному делу сиделки, убившей ребенка-инвалида

Коллегия присяжных заседателей провозгласила вердикт по уголовному делу крымчанки, убившей ребенка-инвалида.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года в одном из частных домов Симферополя обнаружили тело 7-летнего мальчика, страдавшего тяжелым хроническим заболеванием. Согласно результатам медицинского заключения, смерть наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

За убийство была задержана 62-летняя няня ребенка. Женщина не стала отрицать свою вину и сообщила, что мальчик много плакал, поэтому она ударила его по голове, а потом несколько раз бросила на кровать.

Дело рассматривалось в Киевском районном суде Симферополя.

«Присяжные, с учетом представленных государственным обвинителем доказательств, сочли подсудимую виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», – сообщили в суде.

Теперь на основании вердикта присяжных суд должен определить сиделке наказание.

Симферополь, Лиана Макоба

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