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Воскресенье, 11 декабря 2022, 20:21 мск

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Берлин обязался поставить Киеву «больше оружия и больше боеприпасов»

Германия и Украина договорились о новых поставках оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

«Во время прямых переговоров нас заверили, что будет больше оружия и больше боеприпасов. Какие именно – мы объявим вместе в соответствующее время», – сказал он.

Также украинский дипломат добавил, что «у Украины больше нет времени ждать оружие». Макеев хочет, чтобы Германия «скорее предоставила то, что у нее есть».

По его словам, Украина нуждается в большем количестве зенитных комплексов, гаубиц, зенитных установок Gepard и боеприпасах, а также в танках Marder и Leopard.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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