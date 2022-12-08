Давление США может вынудить Германию отправить танки на Украину

США продолжают давить на Германию, чтобы та предоставила Украине танки Leopard 2.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о готовности немецкой правящей элиты пойти на такой шаг заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, отвечая на вопросы украинских журналистов.

«Это также было подтверждено во время моего визита в Вашингтон и всех моих дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязанности. Мы не должны покидать Украину. Вам нужны танки», – сказала Штрак-Циммерман.

Напомним, ранее начальник Канцелярии Олафа Шольца Вольфганг Шмидт объяснял отказ от поставок тем, что Германия не может рисковать, посылая свои танки на украинский фронт. Если их захватят российские военнослужащие, это будет прекрасным подарком «московской пропаганде».

Симферополь, Валентин Карамазов

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