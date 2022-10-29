Киев не сомневается, что Шольц согласится поставить танки Украине

Германия скоро «созреет» до политического решения о поставках Украине современных немецких танков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

«Я уверен, что Германия созреет до политического решения о поставках бронированной техники и танков, как мы могли убедить в этом ранее Германию изменить позицию относительно систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО, потому что кроме IRIS-T вспомним также о 30 «гепардах», защищающих наше небо», – выразил уверенность украинский дипломат.

Напомним, начальник Канцелярии Олафа Шольца Вольфганг Шмидт объяснял отказ от поставок тем, что Германия не может рисковать, посылая свои танки на украинский фронт. Если их захватят российские военнослужащие, это будет прекрасным подарком «московской пропаганде».

Симферополь, Валентин Карамазов

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