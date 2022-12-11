Лондон категорически против прекращения огня на Украине – глава МИД Британии

Мирные переговоры по Украине, о которых сейчас часто говорят на Западе, «могут быть использованы российским президентом Путиным для пополнения своих войск перед началом нового наступления».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

По его словам, ни в коем случае нельзя приостанавливать боевые действия.

«Мы должны опасаться паузы, которую Россия использует для того, чтобы убедиться, что её следующая фаза агрессии будет более эффективной, чем эта», – добавил он.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Россия не должна победить», поэтому война должна продолжаться.

Симферополь, Валентин Карамазов

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