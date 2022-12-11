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Воскресенье, 11 декабря 2022, 22:23 мск

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Жителей Одессы призвали покинуть город на три месяца

После вчерашних ударов беспилотников по инфраструктуре на восстановление объектов энергообеспечения Одесской области может уйти 2-3 месяца.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА.

Власти призывают одесситов, по возможности, покинуть город.

«По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Речь идет не о днях, а даже неделях – и не исключено, что 2-3 месяцах... Именно поэтому обращаемся к вам с просьбой, если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы можете временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, это стоит сделать», – гласит сообщение департамента.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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