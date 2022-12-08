Одесситы перекрыли дорогу из-за продолжительных отключений электричества

В Одессе в микрорайоне Лузановка жители перекрыли улицу из-за отсутствия электричества в течение пяти дней, – сообщают местные СМИ.

Одесситы устроили стихийный митинг против отключения электричества, по их словам, «света нет пять дней, а власти посылают на ремонт щитового кабеля пьяного электрика».



Как сообщают СМИ, жители Одессы не первый раз выходят на улицу из-за проблем с энергоснабжением в регионе, подобные акции в городе проходили еще в ноябре. Горожане возмущены тем, что украинские власти стабилизировать ситуацию с электричеством в Одесской области особо не спешат, предпочитая в первую очередь решать проблемы в столице и в западных областях страны.

Одесса, Иван Бабурин

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