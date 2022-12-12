В посольство Франции из Крыма прислали трупы

В посольство Франции в Москве пришла посылка из Крыма с трупами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас. Отправитель подписался фамилией Нотарианни и прислал французским дипломатам дохлую мышь и мертвого паука.

Сейчас в этой истории разбираются правоохранительные органы, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Это уже второй подобный случай. В июне в посольство уже приходила посылка из Крыма, в которой были кости, свертки с неизвестным содержимым, 11 бахил и письмо на французском языке:

«Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P. S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения ещё будут на месте».

Отправителем тоже значился Пьетро Нотарианни – так звали известного итальянского кинопродюсера. В частности, он работал с Фредерико Феллини и Лукино Висконти, но умер еще в 2006 году.

Тогда сотрудники посольства тоже вызывали полицию, но чем закончилось расследование, неизвестно, хотя отправителя удалось найти.

Москва, Игорь Юров

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