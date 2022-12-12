В Ялте начал разрушаться один из исторических памятников

В Ялте начал разрушаться один из исторических памятников: от дома №17 на набережной имени Ленина отвалилась часть пилястры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате инцидента никто не пострадал.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Дом построили в середине 80-х годов XIX века под надзором архитектора Теребенева для госпожи Мясоедовой – супруги выдающегося художника-реалиста, автора всемирно известных сюжетных полотен Григория Мясоедова.

Дачу назвали «Дарсана» и сдавали в нем по средним ценам квартиры и комнаты с домашними обедами.

В реестре исторических памятников регионального значения объект значится как «дом доходный с магазинами».

В ГУП РК «Солнечная Таврика», отвечающего за здание на праве хозяйственного ведения, заявили, что к обрушению привела агрессивная среда и, в частности, морской воздух. И пообещали, что в будущем году начнется реконструкция всего здания, но не уточнили, кто будет ею заниматься – ГУП или новый собственник.

Напомним, месяц назад Совмин РК согласовал продажу здания на открытом аукционе.

Ялта, Лиана Макоба

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