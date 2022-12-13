Почти 85% крымского турсектора находится в тени

Почти 85% крымского гостиничного сектора находится в тени – такой вывод можно сделать, сопоставив официальные данные властей республики и Крымстата.

Как уже сообщал «Новый День», в начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявлял: за июнь – август текущего года в республике отдохнули более 4,2 миллиона туристов ( а всего с начала года – 5 млн 260 тысяч). Ранее тот же Аксенов говорил, что в июне в республике зафиксировано 815 тысяч отдыхающих. Получается, что в июле-августе в Крыму побывали 3 млн 385 тысяч.

За сентябрь-октябрь подъехали еще около 740 тысяч (спикер Госсовета

Владимир Константинов сообщал о 6 млн туристов, вычитаем из этой суммы 5 мл260 тыс, приехавших с января по 1 сентября, и получаем число прибывших в сентябре – октябре). Даже если не учитывать, что в сентябре туристов было гораздо больше, чем в октябре, а грубо поделить 740 тысяч пополам, получится, что за июль – сентябрь включительно турпоток составил 3 млн 755 тыс человек.

А Крымстат в докладе «Социально-экономическое положение Республики Крым в январе – октябре 2022 года» указал:

«В июле-сентябре 2022 г. по оценке в коллективных средствах размещения Республики Крым оздоровилось и отдохнуло 622,0 тыс. человек. Число ночевок составило 5225,3 тыс. единиц, в среднем на одного человека пришлось 8 ночевок».

Уточним, что коллективные средства размещения – это гостиницы, мотели, хостелы и любые другие организации, представляющие услуги по размещению, а также санатороно-курортные учреждения и любые другие организации отдыха, предоставляющие в числе прочего места для ночевок. И вот в этих коллективных средствах размещения «отметились» 16,5% туристов. Где жили остальные 83,5%, или более 3 млн человек, – загадка.

Вряд ли все они выбрали в качестве места для ночевки палатку. Большинство разместились в частном секторе и незрегистрированных отелях – ни те, ни другие налогов, разумеется, не платят.

Конечно, на самом деле туристов было гораздо меньше – в Крыму до сих пор к турпотоку причисляют любого приехавшего на полуостров, даже если это сами крымчане. А уральский полпред Владимир Якушев в интервью «Известям» и вовсе заявил, что с января по сентябрь 2022 года турпоток в регионах Уральского федерального округа (УрФО) составил 5,8 млн поездок, в то время как в Крыму – 3,6 млн поездок.

Но и в этом случае выходит, что почти три четверти туристов размещались в неофициальном секторе.

Как итог: официальные доходы от предоставленных услуг по размещению составили 21 млрд рублей – с них и начислялись налоги. Неучтенные доходы – 60 – 80 млрд (в зависимости от того, сколько туристов на самом деле побывали в Крыму).

Симферополь, Лиана Макоба

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