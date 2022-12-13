В Италии не разделяют подход Макрона к поставкам оружия на Украину

Италия прекратит военную помощь Украине, как только будет дан старт переговорам по мирному урегулированию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минобороны страны Гвидо Крозетто.

«Я осознаю, что военная помощь Украине рано или поздно должна прекратиться, и закончится, когда у нас будут мирные переговоры, на которые мы все надеемся», – сказал Крозетто.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет вооружать Украину «сколько потребуется до полного восстановления её суверенитета и территориальной целостности».

Симферополь, Валентин Карамазов

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