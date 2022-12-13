Ученик Эрдогана: Орбан дал согласие на выделение Украине €18 млрд на 2023 год

Послы 27 стран Евросоюза поддержали выделение Украине макрофинасовой помощи в размере 18 миллиардов евро на следующий год. «За» проголосовала и Венгрия, которая до последнего момента категорически отказывалась поддержать это решение.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают издания Politico и Reuters.
Журналисты отмечают, что Будапешту в обмен на позитивное голосование удалось выторговать для себя определенные уступки от ЕС.
В частности, Венгрия получила доступ к 5,8 миллиардам евро грантов из фонда восстановления после пандемии COVID-19. А объем замороженных средств, выделенных ЕС Будапешту, сократился с 7,5 до 6,3 миллиардов.
Симферополь, Валентин Карамазов
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