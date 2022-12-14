Крым, Урал, Калининград: брачный аферист из Нигерии «разводил» россиянок на деньги

В Севастополе вынесли приговор брачному аферисту, выманившему у «невест» солидные суммы.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, с февраля по июнь 2021 года мужчина, гражданин Нигерии, находился в Москве и с помощью интернет-приложения для знакомств под вымышленными именами вступал с женщинами в переписку романтического характера.

Новым подругам он рассказывал, что является американским пилотом гражданской авиации, иностранным военнослужащим или волонтером международной медицинской гуманитарной организации. Утверждал, что собирается приехать в их города, а пока желает отправить им посылки с ценными вещами и денежными средствами, доставку которых необходимо оплатить.

Таким образом мужчина выманил у жительниц Севастополя, Калининграда и Челябинской области почти 1,9 млн рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю нашли афериста в Московской области, задержали его и заключили под стражу.

Нигериец вину не признал. «Однако собранные в ходе предварительного расследования и представленные государственным обвинителем доказательства, подтвердили его виновность в мошенничестве», – отмечают в прокуратуре.

Суд Ленинского района Севастополя назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить потерпевшим материальный ущерб.

Севастополь, Лиана Макоба

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