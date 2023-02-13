В Приморье брачный аферист из тюрьмы обманул пять женщин на 10 млн рублей

Заключенный в Приморье в течение двух лет обманывал женщин, на которых обещал жениться. Пять жертв отдали мошеннику более 10 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.

Как установили полицейские, 43-летний житель Приморского края искал женщин на сайте знакомств, представляясь либо сотрудником спецслужб в отставке, либо офицером с боевым опытом, либо крупным бизнесменом. В это время сам он отбывал наказание в колонии за совершение особо тяжких преступлений.

Аферист убеждал жертв в серьезных намерениях и выманивал у них персональные данные, реквизиты банковских карт, пин-коды и пароли доступа в мобильные приложения банка, а также интимные фото и видео для дальнейшего шантажа. Затем он просил «невест» передать ему наличные. Одной из женщин он заявил, что в случае попадания в плен хочет быть уверенным, что будущая супруга его выкупит.

Посредниками выступали приятели заключенного. Они забирали деньги и отдавали настоящей жене афериста. После чего он сообщал, что находится в тюрьме, и разрывал отношения, угрожая опубликовать в соцсетях интимные фото и видео, если жертвы пойдут в полицию.

Общая сумма ущерба оценивается в 10,4 млн рублей. «Злоумышленник признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Владивосток, Зоя Осколкова

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