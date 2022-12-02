Московский суд вынес приговор брачному аферисту, выудившему у женщин 23 млн рублей

Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы брачного афериста, который вместе с женой выманил у трех женщин более 23 миллионов рублей. Об этом сообщило сегодня РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Осужденный Нодиржон Рахманов находил жертв «для последующей эмоциональной манипуляции и финансового обмана» через приложение для знакомств Mamba.

Как установил суд, там он знакомился с женщинами, «входил в доверительные отношения, уделял им должное внимание, сообщал о наличии у него намерений на создание личных интимно-романтических и брачно-семейных отношений», а затем выманивал у них деньги.

Предлогом выступало или несуществующее онкологическое заболевание, или планы по созданию бизнеса – якобы он собирался устраивать спортивные соревнования.

При этом у него была жена и сообщница Ольга Рахманова, которая помогала ему обманывать женщин, представляясь его сестрой.

В итоге суд назначил мужчине пять лет колонии общего режима, а его супруге – четыре года условно. По решению суда, все похищенные деньги им предстоит вернуть.

Москва, Андрей Дорофеев

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