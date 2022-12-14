До падения украинской экономики на 50% осталась одна «калибровка»

Если массированные удары «Калибрами» по украинской инфраструктуре возобновятся в ближайшее время, экономика страны может сократиться на 50%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр «Незалежной» Денис Шмигаль в ходе Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины в Париже.

«Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России в отношении нашей инфраструктуры будет продолжена в ближайшие дни, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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