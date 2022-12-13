Украине дадут миллиард долларов, чтобы пережить зиму

Страны Запада пообещали Украине 1 миллиард долларов помощи для прохождения зимы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по итогам «энергетического Рамштайна» в Париже сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Накануне он обращался с этой просьбой к Западу.

«Наш результат конференции около 500 млн долларов грантовых средств, абсолютно новых средств, о которых договорились на этой конференции, и еще около 500 млн долларов в товарах, услугах и дополнительных кредитов для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики», – похвастался Шмыгаль.

Уже известно, что Франция выделит 125 миллионов евро на генераторы, LED-лампы и техническое обслуживание Южноукраинской АЭС. Испания предоставит 163 единицы различного оборудования для подстанций, Канада – 50 осветительных вышек для ремонта энергобъектов в ночное время.

Между тем украинское руководство ежедневно анонсирует новые ракетные удары ВС РФ и не исключает полного блэкаута на территории страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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