Киевский режим попросил миллиард долларов у мирового сообщества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник, 12 декабря, попросил 1 миллиард долларов, чтобы быстро восстановить критическую инфраструктуру страны для прохождения этой зимы, – сообщают украинские СМИ..

В ходе своего выступления Шмыгаль заявил: «Последние атаки России привели к повреждению половины объектов энергетической инфраструктуры в Украине и дестабилизации электросети. Внедрение плановых и внеплановых отключений электроэнергии в стране повлияло на все сектора экономики и социальной жизни Украины. Ориентировочная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики оценивается в 500 миллионов долларов. Ориентировочная стоимость экстренной поддержки сектора централизованного теплоснабжения оценивается еще в 500 миллионов долларов».

«Главным приоритетом сейчас является этап выживания – быстрого восстановления критической инфраструктуры и энергетического сектора для прохождения зимнего периода», – подчеркнул украинский премьер.

Напомним, что ОЭСР создана в 1948 году под названием Организация европейского экономического сотрудничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»