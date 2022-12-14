Администрация Зеленского перенесла «победу над РФ» с зимы на «весну-лето»

Окончание войны в пользу Украины может состояться весной или летом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ещё недавно официальные лица в Киеве заявляли, что ВСУ «войдут в Крым» уже в конце декабря. Однако, по словам Подоляка, в дело вмешались некие «математические, психологические и психоэмоциональные» факторы.

«Это зависит от многих факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических, в том числе и в стране-агрессоре. Если все проанализировать, ресурсную истощенность РФ и постоянно увеличивающееся давление санкционное, и то, что они все больше становятся изгоями», – рассуждал Подоляк в интервью украинским СМИ.

«Финализация войны – это весна-лето следующего года», – заверил он и добавил, что якобы «у россиян практически не осталось ресурсов для ведения войны, за исключением живой силы».

Между тем, сегодня стало известно, что более 35 тысяч украинских военных признаны пропавшими без вести.

Симферополь, Валентин Карамазов

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