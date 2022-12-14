Более 35 тысяч погибших украинских военных признаны пропавшими без вести – взломан архив ВСУ

Российские хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Среди прочей информации в нем числились документы с данными о погибших украинских военных, которых объявили пропавшими без вести, сообщает телеграм-канал Mash.

Сведения о военнослужащих Шапталу передал кадровый центр ВСУ. Из документа следует, что, по состоянию на 30 ноября, в списках значатся имена 35 382 погибших военных, которые официально признаны пропавшими без вести. Их тела остались на поле боя. Таким образом, как отмечается, семьи погибших солдат и офицеров не могут рассчитывать на выплату компенсаций.

Наибольшее число из них приходится на сухопутные войска (667 листов с фамилиями и датами рождения), территориальную оборону (546), десантно-штурмовые войска (398), силы специальных операций (316) и представители ВМС (242 листа).

Ранее Урсула фон дер Ляйен оценила военные потери Украины с начала спецоперации в 100 тыс. человек. В офисе президента Украины назвали эту информацию ошибочной. По утверждению советника главы офиса президента Михаила Подоляка, число погибших военнослужащих ВСУ составляет от 10 до 12,5-13 тыс. человек.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре заявлял, что только в ноябре Вооруженные силы Украины потеряли свыше 8,3 тысяч военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

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