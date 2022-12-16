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Пятница, 16 декабря 2022, 08:28 мск

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Хакеры Killnet взломали ФБР

Хакерская группировка Killnet заявила о взломе системы Федерального бюро расследований США. При этом пароли, полученные в ходе этой атаки, подходят также при входе в сетевую инфраструктуру Пентагона.

«HACKED FBI. Перехвачен траф 10210 сотрудников ФБР. Все пароли от интернет-магазинов до медицинских карт приема, google и apple-аккаунты в нашем распоряжении», – заявили представители группировки в телеграм-канале.

Хакеры опубликовали видеозапись входа в систему ФБР, а также сообщили, что полученные во время атаки пароли сотрудников подходят для проникновения во внутреннюю сеть Пентагона. Получить нужные для взлома данные оказалось несложно, сотрудники американской спецслужбы стали жертвами банальной, но очень эффективной фишинговой атаки.

Сообщение об успешной кибератаке «русских хакеров» быстро распространилось в американских сегментах соцсетей. «В Твиттере начинается волна новостей о взломе. Но самое прекрасное, что людям нравится эта новость», – отметили в Killnet.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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