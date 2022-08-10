российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 августа 2022, 04:25 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Хакеры атаковали производителя ракетных систем HIMARS

Фото: Pixabay

Русские хакеры Killnet атаковали сайт американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin – производителя поставляемых Украине реактивных систем залпового огня HIMARS.

В результате взлома были выведены из строя системы внутренней работы и некоторые сервисы NASA, сообщается в телеграм-канале хакерской группировки. В том числе перестали работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, сервис доступа с помощью интеллектуальные карточки NASA. Также взлому подверглась база данных с информацией обо всех кандидатах, которые планировали устроиться на работу в корпорацию.

Основатель KILLNET отметил в своем телеграмм-канале, что личных претензий к американскому космическому агентству NASA у группировки нет, но она ответственна за то, что «помогает террористам».

Сообщалось, что сайт компании перестал открываться. На момент написания материалам доступ к сайту восстановлен.

Напомним, 1 августа хакеры Killnet угрожали устроить атаки на Lockheed Martin. «Данная организация является фактическим спонсором мирового терроризма и несет на себе ответственность за тысячи и тысячи человеческих смертей. Удары по Донбассу, из этих установок, фактически поставили под вопрос существование, как самой организации, производящей эти РСЗО, так и их филиалов. Русский мир не прощает подобную агрессию в свою сторону. Мы не оставим в покое Lockheed Martin, пока они не будут полностью уничтожены!» – заявили тогда в хакерской группировке.

Ранее Killnet совершили несколько громких атак, в частности, они «сломали» правительственные сайты Польши, федеральной налоговой платежной системы США, интернет-инфраструктуры Литвы и ряда ведомств Чехии.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Кибертерроризм

Хакеры угрожают производителю ракетных комплексов HIMARS / Хакеры раскрыли данные еще 2500 сотрудников украинской разведки / В сеть утекли данные тысячи сотрудников украинской разведки / В даркнет попали данные миллиарда китайцев / Сайт «Роскосмоса» подвергся хакерской атаке / Российские вузы атаковали хакеры из Европы и Северной Америки / В России число утечек данных компаний достигло рекорда / В День Победы хакеры взломали российский телеэфир

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Технологии, Кибертерроризм,