Хакеры атаковали производителя ракетных систем HIMARS

Русские хакеры Killnet атаковали сайт американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin – производителя поставляемых Украине реактивных систем залпового огня HIMARS.

В результате взлома были выведены из строя системы внутренней работы и некоторые сервисы NASA, сообщается в телеграм-канале хакерской группировки. В том числе перестали работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, сервис доступа с помощью интеллектуальные карточки NASA. Также взлому подверглась база данных с информацией обо всех кандидатах, которые планировали устроиться на работу в корпорацию.

Основатель KILLNET отметил в своем телеграмм-канале, что личных претензий к американскому космическому агентству NASA у группировки нет, но она ответственна за то, что «помогает террористам».

Сообщалось, что сайт компании перестал открываться. На момент написания материалам доступ к сайту восстановлен.

Напомним, 1 августа хакеры Killnet угрожали устроить атаки на Lockheed Martin. «Данная организация является фактическим спонсором мирового терроризма и несет на себе ответственность за тысячи и тысячи человеческих смертей. Удары по Донбассу, из этих установок, фактически поставили под вопрос существование, как самой организации, производящей эти РСЗО, так и их филиалов. Русский мир не прощает подобную агрессию в свою сторону. Мы не оставим в покое Lockheed Martin, пока они не будут полностью уничтожены!» – заявили тогда в хакерской группировке.

Ранее Killnet совершили несколько громких атак, в частности, они «сломали» правительственные сайты Польши, федеральной налоговой платежной системы США, интернет-инфраструктуры Литвы и ряда ведомств Чехии.

Москва, Наталья Петрова

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