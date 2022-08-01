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NewDayNews.ru

Понедельник, 1 августа 2022, 11:17 мск

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Хакеры угрожают производителю ракетных комплексов HIMARS

Киберпреступники взломали базу данных европейского производителя самолетных и корабельных ракет – компании MBDA. За полученную информацию злоумышленники потребовали выкуп. Тем временем, русские хакеры KILLNET угрожают американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin – той самой, которая поставляет на Украину РСЗО HIMARS.

MBDA была образована в результате слияния Aérospatiale-Matra Missiles, британской Matra BAe Dynamics и итальянской Finmeccanica-Leonardo. Сеть компании подверглась взлому со стороны хакерской группы под названием Adrastea. В общем доступе был опубликован архив с демофайлами.

Злоумышленники утверждают, что обладают данным в размере 60 Гб. В базе содержится информация о сотрудниках, принимавших участие в разработке закрытых военных проектов MBDA (PLANCTON, CRONOS, CA SIRIUS, EMADS, MCDS, B1NT и прочих), коммерческой деятельности компании в интересах Минобороны ЕС, контрактные соглашения и переписка с другими фирмами, среди которых Rampini Carlo, Netcomgroup, Rafael, Thales, ST Electronics. Хакеры готовы обсудить выкуп, в противном случае все данные будут опубликованы.

Хакерская атака грозит и американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, занимающейся производством реактивной системой залпового огня HIMARS. «Данная организация является фактическим спонсором мирового терроризма и несет на себе ответственность за тысячи и тысячи человеческих смертей. Удары по Донбассу, из этих установок, фактически поставили под вопрос существование, как самой организации, производящей эти РСЗО, так и их филиалов. Русский мир не прощает подобную агрессию в свою сторону. Мы не оставим в покое Lockheed Martin, пока они не будут полностью уничтожены!» – заявили в KILLNET.

Ранее хакеры группировки KILLNET уже организовали несколько громких атак, в частности, они сделали недоступными правительственные сайты Польши, федеральной налоговой платежной системы США, интернет-инфраструктуры Литвы и ведомств Чехии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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