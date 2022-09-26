Русские хакеры опубликовали данные 1500 украинских разведчиков

Российская хакерская группировка RaHDIt, известная как «Злые русские хакеры», выложила в открытый доступ данные 1500 сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Информация была опубликована на сайте «Немезида», передает РИА «Новости». Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил ее актуальность.

В базе данных есть сведения о представителях разведки, работающих под прикрытием посольств более чем в 20 странах. В списке содержится информация как о государствах, активно поддерживающих Украину (США и ЕС), так и о странах с более нейтральной позицией, в числе которых Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР и другие.

В сеть также попали данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины.

Добыть эти сведения хакерам удалось путем доступа к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР. Затем специалисты сопоставили полученную информацию и нашли совпадения.

Москва, Зоя Осколкова

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