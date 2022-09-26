российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 сентября 2022, 09:13 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Русские хакеры опубликовали данные 1500 украинских разведчиков

Российская хакерская группировка RaHDIt, известная как «Злые русские хакеры», выложила в открытый доступ данные 1500 сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Информация была опубликована на сайте «Немезида», передает РИА «Новости». Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил ее актуальность.

В базе данных есть сведения о представителях разведки, работающих под прикрытием посольств более чем в 20 странах. В списке содержится информация как о государствах, активно поддерживающих Украину (США и ЕС), так и о странах с более нейтральной позицией, в числе которых Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР и другие.

В сеть также попали данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины.

Добыть эти сведения хакерам удалось путем доступа к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР. Затем специалисты сопоставили полученную информацию и нашли совпадения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Русские хакеры получают секретные документы украинской армии в режиме реального времени / RaHDIt раскрыл «вклад» офиса Зеленского в пленение украинских боевиков / Хакеры взломали сайт ОДКБ / Хакеры атаковали производителя ракетных систем HIMARS

Метки / Кибертерроризм

Хакеры взломали сайт ОДКБ / Столичная Госавтоинспекция приостановила регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя / Около 20 тысяч хакерских атак на систему голосования совершено за время выборов в Москве / Сотни хакерских атак совершаются на систему онлайн-голосования в столице / Летом резко выросло число утечек баз данных российских компаний / Хакеры атаковали производителя ракетных систем HIMARS / Хакеры угрожают производителю ракетных комплексов HIMARS / Хакеры раскрыли данные еще 2500 сотрудников украинской разведки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Россия, Технологии, Кибертерроризм, Украина,