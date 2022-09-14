Хакеры взломали сайт ОДКБ

Сайт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) был подвергнут DDOS-атаке. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Хакерская атака на ресурс www.odkb-csto.org была совершена накануне около 23.00.

«Была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 г. доступ был невозможен», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведется работа по восстановлению поврежденных и утраченных данных. Специалистам уже удалось частично восстановить работоспособность сайта.

Москва, Зоя Осколкова

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