Жесткое указание Киева держать Мариуполь частично привело к массовой сдаче в плен украинских боевиков, рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt.

«Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска. Когда им запретили это делать, туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет», – заявил хакер РИА Новости на условиях анонимности.

По его словам, военачальники настаивали на отводе сил из Мариуполя, но «офис президента решил по-другому». В подобной ситуации с Лисичанском Киев все же согласовал отступление военных.

«Но из Лисичанска все-таки военные смогли убедить своих руководителей – и политических – и выйти», – добавил хакер.

20 мая Минобороны РФ объявило о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов признанного терраристическим и запрещенного в РФ «Азова»* и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории «Азовстали».

Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала на своем сайте «Немезида» данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Первая публикация касалась тысячи граждан, вторая – 2,5 тыс. граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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