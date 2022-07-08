Хакеры раскрыли данные еще 2500 сотрудников украинской разведки

Данные 2,5 тыс. сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины появились в открытом доступе в сети. Группировка RaHDit («Злые русские хакеры») открыли информацию о судимостях, зависимостях и родственниках сотрудников ГУР.

Публикация коснулась разведчиков, имеющих судимости за оборот оружия и наркотиков, побои и изнасилования, разбои и грабежи. Раскрыта информация о наркозависимости некоторых кадров ГУР, а также личности тех, кому платили со счетов организации.

Хакеры подчеркнули в комментарии к публикации, что не станут раскрывать данные несовершеннолетних членов семей украинской разведки. А информацию обо всех контактах ГУР среди гражданских RaHDit передали в правоохранительные органы, сообщает РИА Новости.

6 июля хакеры объявили, что начинают серию публикаций данных, полученных в результате самой крупной утечки за время специальной военной операции на Украине. В первый раз в открытом доступе оказалась информация о тысяче сотрудников украинской разведки.

Москва, Наталья Рязанова

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