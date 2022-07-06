В сеть утекли данные тысячи сотрудников украинской разведки

Данные тысячи сотрудников Главного управления разведки военного ведомства Украины оказались в открытом доступе. Хакерская группировка RaHDit заявила, что это первая публикация из серии.

В сети раскрыли данные кураторов военной разведки в Польше, Болгарии, Венгрии, Словакии, представителей посольских резидентур в России, Италии, Австрии, Вьетнаме, Индии, ЮАР, Турции, Иране. А также участников спецподразделений агентурной и силовой разведки, инструкторов по диверсионному делу, сообщает РИА Новости.

Хакеры добавили к публикации комментарий, что получили данные через анализ больших данных по характерным моделям поведения пользователей. И использовали изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве.

Это самая крупная утечка данных разведки Украины с начала российской спецоперации на Украине. Ранее RaHDIt опубликовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.

Как сообщал «Новый День», российский портал госуслуг подвергся «мощнейшей атаке» со стороны Украины. Высокоуровневые DDoS-атаки велись также на мобильное приложение, платежную систему, системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства.

Москва, Наталья Рязанова

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